AMLO rechaza haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas por caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas en el caso del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y reconoció que intervino por la reputación del Ejército.

Esto pese a que un día después de la detención de Cienfuegos había dicho que todos los miembros "involucrados" iban "a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes".

"No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales, además México es un país, que no se olvide, libre, independiente y soberano", expresó este miércoles.

El ex jefe del Ejército afrontaba cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Pero tras la negociación diplomática, los Gobiernos esperan que la jueza en Nueva York que lleva el caso deseche los señalamientos para que Cienfuegos regrese a México en libertad.

















