AMLO rechaza investigación a expresidentes por corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó investigar a los expresidentes por delitos de corrupción.

Durante la conferencia mañanera explicó que solamente se les ha pedido que rindan declaraciones en los procesos que han resultado aparejados en investigaciones iniciales, pero no es sinónimo de la apertura de procesos judiciales en su contra.

“Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación a expresidentes, no hay ninguna investigación en curso. Lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban aplicando, procesos judiciales, y, aparejados a esos procesos, aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo define, en este caso, la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación en contra de expresidentes”, señaló.

Reiteró que su postura sigue siendo por dar punto final contra los antiguos gobernantes y desde este sexenio, aplicar la cero tolerancia contra la corrupción para los nuevos funcionarios.

Recordó que sólo abrirán investigaciones y juicios, si así lo pide la sociedad mediante una consulta pública, la cual se llevará a cabo en el único caso de que sea mucha la demanda.

De igual forma, comentó que él siempre se pronunciará por el punto final y seguir hacia adelante, pero ese sólo sería un voto.