AMLO pide a Mireles ofrecer disculpa pública por llamar “pirujas” a mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó pedir la renuncia del delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán.

Durante la conferencia mañanera, opinó que debemos irnos perdonando y le solicitará que hoy mismo, ofrezca una disculpa sincera a las mujeres, bajo el compromiso de que se va a educar y no volverá a ofenderlas con comentarios misóginos.

“Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública. Que no sólo exprese eso, no, es decir: ‘Yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres como es evidente, sino, hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y a todos los seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia. Y reconozco que cometí un error, y como ser humano que cometemos errores, lo acepto y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer’”, comentó.

El primer mandatario desconoce si hay denuncias en contra del exlíder de las autodefensas en Michoacán, a la vez que apuntó que, en todo caso depende a las autoridades competentes determinar si la falta amerita despido.

“Hay que ver si existen denuncias por estos apoyos y que la autoridad competente resuelva. Yo creo que tenemos que ser respetuosos, en general, y respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido”, señaló.

Sin embargo, López Obrador reconoció que tiene facultad para pedir la renuncia del delegado del ISSSTE, pero es preferible la reconciliación en los tiempos de la Cuarta Transformación.

“Porque les aseguro que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar”, expresó.