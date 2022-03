AMLO rechaza posicionarse sobre pleito entre Scherer, Sánchez Cordero y Gertz

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles posicionarse sobre la confrontación que mantienen el exasesor de Presidencia, Julio Scherer, con la presidente de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El mandatario federal minimizó uno de los escándalos más importantes dentro de su gobierno, donde estos integrantes y ex integrantes de su gabinete se señalan de corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, el presidente dijo que no se va a meter en este caso, pues tiene asuntos más importantes, como la transformación del país.

Política Scherer acusa persecución "perversa" de Gertz y Sánchez Cordero

“En el caso del asunto de Julio (Scherer) con el fiscal (Alejandro Gertz), nosotros no nos vamos a meter en eso. No voy yo a pronunciarme. Es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas. Si a caso, si lo maerita la circunstancia, es cosa de las agencias del Ministerio Públicos y de juzgados, no me voy a meter en esto, tengo otras cosas que considero mucho más importantes. Nosotros tenemos como objetivo la transformación del país”, subrayó el presidente.

Scherer Ibarra acusó mediante una carta al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la senadora Olga Sánchez Cordero, ex secretaría de Gobernación, de atacarlo y hostigarlo a través de una acción que calificó de "extorsiva".

El ex consejero apuntó que el fiscal Gertz le pidió como favor no entregar un amparo a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de asesinar a su hermano, Federico Gertz Manero.

En su misiva, publicada en la revista Proceso, que fundó su padre, Julio Scherer García, el exabogado de López Obrador sostuvo que también estos casos de extorsión se daban con Juan Collado y Álvarez Puga, entre otros.

El lunes pasado, la senadora Sánchez Cordero expresó que no fue oportuno que Julio Scherer Ibarra diera a conocer esa carta y reconoció que entre ella y él sí hubo diferencias cuando formaban parte del gabinete de la Presidencia.

“Teníamos diferencias, era bastante obvio que las teníamos”, dijo la también ministra en retiro y agregó que “hay algunas imprecisiones que en algún momento yo voy a decir cuales fueron”, expresó durante la ceremonia de entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.