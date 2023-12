AMLO rechaza presuntos actos de corrupción de su hijo “Andy” López Beltrán

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la veracidad de un reportaje que señala a su hijo Andrés Manuel López Beltrán por haber cometido presuntos actos de corrupción al solicitar a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que beneficiara con contratos públicos a su amigo Amílcar Olán.

“No hay ninguna prueba de qué mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le diera un contrato a un empresario. Es un invento porque están en contra mía, el señor Loret de Mola porque yo sostengo que es un corrupto”, dijo el presidente.

Durante su conferencia mañanera, el presidente fue cuestionado sobre cuál es la metodología por la cual llegó a la conclusión de qué es falso el reportaje y dijo que “la metodología es sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba”.

La semana pasada, Carlos Loret de Mola presentó en su portal Latinus un reportaje del periodista Mario Gutiérrez Vega, titulado “El clan”, en el que revelaba que Olán, amigo íntimo de “Andy” López Beltrán, recibió un contrato por 300 millones de pesos de parte del gobierno morenista del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con dicha investigación, en diciembre de 2022, la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán, recibió un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo, para surtir medicamentos y material de curación.

Carlos Loret afirmó que se tuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas y en una de ellas se escucha a Olán decir que ganará 500 millones de pesos este año por conceptos de contratos con el gobierno morenista de Quintana Roo.

Ante esto, el presidente este miércoles descalificó la investigación periodística y dijo que ha emplazando a Loret de Mola para que le diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo, “le he llegado a plantear que le cambio mis bienes, los de mis hijos y toda mi familia con los bienes que él tiene y no me ha respondido”.

La semana pasada al abordar este mismo caso sobre su hijo, el presidente expresó que “no es igual de corrupto que Loret de Mola”.