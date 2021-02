AMLO rechaza uso de vacuna anticovid con fines electorales

No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa, imaginen traficar con la aplicación de la vacuna con fines electorales, es lo peor, si es ofensivo, si calienta, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si pidieron la credencial debe ser para que se identificarán los adultos mayores y demostrarán que tienen más de 60 años y que viven en el lugar, comentó.

“Si alguien se pasa de abusivo, de listo, porque es ilegal, se tiene que castigar, sea quien sea, eso no se tolera, no se permite. Estamos en otros tiempos distintos, ya no se llevan a cabo esas prácticas y si quedan vestigios, malas costumbres, se tienen que ir terminando pero no es la regla, puede ser la excepción, si han cambiado las cosas’’, reiteró el Mandatario.

Destacó que en el segundo día de vacunación mejoraron bastante los mecanismos de vacunación, ayer mejoro para seguir vacunando a los adultos mayores.

Si toman la foto es solamente identificar, que tengan la credencia, es lo único que se pide.

“Es otro gobierno, no somos iguales, es hasta ofensivo que nos comparen, venimos de una lucha democrática, nos opusimos a la manipulación, al uso de los programas sociales con propósitos electorales’’.