AMLO recibe a Jaime Bonilla en Palacio Nacional, se compromete a visitar BC

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde en Palacio Nacional con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y el alcalde de Ensenada, Armando Ayala para abordar diversos temas relacionados con la entidad y el trabajo gubernamental.

A través de sus redes sociales, López Obrador anunció que antes del 1 de diciembre visitará, como muestra de gratitud hacia los bajacalifornianos, los seis municipios del estado.

"Recibí al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala. Me comprometí a ir a los seis municipios del estado, incluido el nuevo, San Quintín. Lo haré antes del 1 de diciembre por la gratitud que tengo a los bajacalifornianos", escribió en Twitter el mandatario.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador se refirió al censo que se inició en Baja California con miras a legalizar los "autos chocolate" en la entidad y aseguró que la Secretaría de Economía y la de Seguridad Ciudadana se encuentran revisando la realización de censos sobre este tipo de vehículos.

"Cuando se hace la investigación no se tiene ningún tipo de control, es decir, no se sabe de quiénes son, y vamos a buscar tener orden. Eso es distinto a la regularización para que puedan ser autorizados, es distinto. Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, o sea, tener el control de todos estos carros que se utilizan muchas veces para cometer ilícitos, pero todavía no hay un acuerdo", expuso.