AMLO recibe invitación a Cumbre de las Américas, pero aún no decide si asistirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el pasado miércoles recibió, la invitación de la Casa Blanca para acudir a Los Ángeles, California, a la Cumbre de las Américas.

No obstante señaló que el siguiente viernes definirá si acude o no a la plenaria, pues subrayó que eso depende si su homólogo norteamericano, Joe Biden invita a todos los países del continente, como lo solicitó el mandatario mexicano hace unas semanas.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana, es probable porque estamos valorando una serie de factores. Depende de que inviten a todos los países”, explicó López Obrador.

Al preguntarle al presidente si se da el caso que no deseen ir los países a quienes defiende México, como Cuba, Honduras y Venezuela, expresó que “eso es otra cosa” y añadió que “el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, reiteró.

Respecto a la invitación que recibió el día de ayer por parte del Gobierno de Estados Unidos, López Obredar indicó que ésta podría tener un error en la fecha.

“Como que está mal el correo porque está fechado hace cinco días, voy a averiguar por qué me llegó tan tarde”, señaló.

Para concluir, ante el cuestionamiento sobre si su gobierno recibió presiones para que no se invitara a Cuba, el presidente respondió que hay muy buenas relaciones entre Estados Unidos y México. Esto, debido a que, ayer, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que hubo presiones de EU para que no acudiera una representación de su gobierno y acusó que la Cumbre estaba diseñada para excluir a su país.

López obrador declaró en ese sentido: "Ya vamos a hablar de eso, lo único que puedo adelantarles es que tengo muy buena relación con Estados Unidos, con el Presidente Biden, y con el Gobierno de Cuba, y considero que el Presidente Díaz-Canel es una persona con principios, íntegra, es lo que puedo decir”.