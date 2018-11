AMLO recibirá banda presidencial con orden original de colores

Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial en su orden original de colores: verde, blanco y rojo, antes de que el expresidente Felipe Calderón alterara la imagen de la bandera de México en el 2010.



El lábaro patrio regresa a su estado original

La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, cinco abstenciones y en contra, modificar el artículo 34 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, por la que el lábaro patrio regresa a su estado original.

El dictamen presentado por Rocío Barrera Badillo será turnado a la Cámara de Senadores para su revisión, por lo que las modificaciones a la ley podrían estar listas antes del 1 de diciembre, día en que López Obrador tomará protesta en San Lázaro.

"Gobierno entrante debe realizar cambios de fondo"

Durante la discusión del dictamen, los legisladores de oposición demandaron que el gobierno entrante realice los cambios de fondo y no sólo de forma, luego de votar a favor de la iniciativa.

Mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano exigió no emitir una Constitución Moral como ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reclamó la diputada Martha Tagle a nombre del Grupo Parlamentario.

"No nos podemos conformar con un cambio de forma, no nos parece necesario abonar a una constitución de otro corte, como se ha convocado a la Constitución Moral. No necesitamos una constitución moral porque nuestra constitución ya tiene los valores del pueblo mexicano", dijo la legisladora durante su intervención.