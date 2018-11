AMLO recibirá propuestas ciudadanas para crear la Constitución Moral

Tras revelar que anunció una "constitución moral para provocar, para promover el debate", el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comentó que someterá a escrutinio público el nombre del documento por el que promoverá los valores de la nación.

"Se va someter a consulta para no imponer nada, queremos que de acuerdo a la convocatoria, en las mesas, en el debate, en el Congreso se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento. Yo insistí en lo de Constitución Moral para provocar, para promover el debate", dijo durante la presentación de la convocatoria para redactar la Constitución Moral.

Jesús Ramirez Cuevas, vocero del presidente electo, detalló que las propuestas serán recibidas del 3 de diciembre al 30 de abril del 2019, a través del correo electrónico constitucionmoral2018@gmail.com.

Las aportaciones deberán hacer referencia a los preceptos de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, sobre el respeto la familia, a nuestra persona, a la sociedad, a la patria, a la especie humana y a la naturaleza, las cuales serán difundidas en la página constitucionmoral.com.mx.

También realizarán foros para discutir su contenido y la versión final será anunciada el 31 de julio del 2019 en una conferencia de prensa.

Mientras que Verónica Velasco, integrante del Comité de la Constitución Moral, prometió que se respetará el Estado laico.

"No se va a negar ni a imponer nada a nadie. No se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral, o es catequismo, no son mandamientos ciudadanos, vivimos en un estado laico, soberano, democrático que debe garantizar la protección jurídica", garantizó.