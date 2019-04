AMLO recomienda a Marko Cortés no hacer el ridículo por carta a la OEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, que no se ponga en ridículo, acusándolo ante la Organización de los Estados Americanos.

Nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. Entonces se hace el ridículo. No está de más dar un consejo a nadie, no, con todo respeto, ese es mi punto de vista, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente.

Durante la conferencia mañanera, comentó que la visita del líder nacional blanquiazul al presidente de la OEA, Luis Almagro, resultó tan absurda que se enteró tres días después.

“Hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme. Pero independientemente de lo absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después”, opinó.

El viernes de la semana pasada, Cortés Mendoza denunció ante la OEA que el presidente López Obrador pretende legalizar su reelección, mediante la iniciativa de revocación de mandato.

Reiteró que en una democracia siempre hay opositores, como parte de la pluralidad, pero deberían avisarles a los líderes de las consecuencias de ese tipo de actos, para que no queden en vergüenza.

Después de advertirles que si se pasan de la raya, terminarán por perder su credibilidad y autoridad frente a sus seguidores.

“Y hay que avisarles, ayúdenme a avisarles, hay que mandarles… ¿ya no hay telegramas ahora?, sí, hay correos electrónicos”, concluyó.