"No tengo derecho a fallar", AMLO recuerda con foto su candidatura al gobierno de Tabasco

Tulum, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó su candidatura a gobernador de Tabasco en 1988 con el Frente Democrático Nacional, corriente disidente del PRI y antecedente directo del PRD.

Al publicar una fotografía de uno de sus momentos de campaña, comentó que en Tulum se reencontró con uno de los niños que lo acompañaron en la campaña.

“Me encontré en Tulum al niño que estoy tomando de los hombros. Es una foto de 1988, en Comalcalco. Yo era candidato a gobernador por el FDN. Ahora, con la nueva realidad, él se emocionó hasta el llanto. A mí me hizo recordar de dónde vengo y por qué no tengo derecho a fallar”, publicó en su cuenta de Twitter.

El encuentro se realizó al terminar la entrega de los Programas Integrales del Bienestar en la Unidad Deportiva de Tulum, donde entregó las becas del bienestar y presentó a las comunidades beneficiarias el proyecto del Tren Maya.

Pasamos a comer a «El mero mero», un restaurante que está a la orilla de la carretera de Tulum a Playa del Carmen, donde tendremos la última asamblea del día.