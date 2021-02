AMLO regresa a las giras tras padecer Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que regresará a sus giras presidenciales al interior de la República luego de recuperarse del Covid-19.

El mandatario anunció en su conferencia matutina que la primera visita después de su enfermedad será en Oaxaca para presidir el inicio de los festejos de los 200 años de la Independencia de México.

Indicó que este fin de semana viajará al municipio de Cuilápam de Guerrero donde fue asesinado Vicente Guerrero. "Yo tengo que seguir haciendo lo mismo y desde luego trabajando", justificó su regreso al trabajo.

➡ En 2021 habrá 15 festejos de identidad nacional

➡ Sin coordinación, programas estatales de apoyo por pandemia

Por otro lado, informó que esta semana estará en la ceremonia del Día de la Lealtad y en la inauguración de la base aérea militar en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

AMLO no usará cubrebocas porque “ya no contagia”

El presidente afirmó este lunes que pese a haberse contagiado de covid-19, seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia tras superar la enfermedad, ni tampoco hará obligatorio su uso.

"No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio", argumentó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador, que reapareció en público este lunes tras vencer al coronavirus, dijo que, pese a que el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que incluso las personas que sean vacunadas contra covid-19 deben usar cubrebocas, él no lo hará.

Sin embargo, dijo "respetar mucho" las recomendaciones del funcionario e indicó que se contagió de la enfermedad porque "le tocó" y porque no ha recibido ninguna vacuna.

Foto: Cuartoscuro

➡ AMLO da negativo a prueba de Covid; seguirá en aislamiento

➡ En debate | Uso obligatorio de cubrebocas

"¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó", afirmó.

Asimismo, señaló que no se obligará a la población a usar cubrebocas, ya que "en México no hay autoritarismo".

"Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad", zanjó.

Recordó que en México con la pandemia, no ha habido toque de queda como en otros países y no se ha obligado a nada porque "es decisión de cada persona" cuidarse contra el coronavirus.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias