AMLO reitera ante España su postura de diálogo sobre Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que México opta por el diálogo para resolver el conflicto político que se tiene en Venezuela, por lo que sentenció que se debe respetar la decisión de los venezolanos y no es desconociendo o reconociendo gobiernos como la diplomacia mexicana se conduce.

En un mensaje a medios en el marco de la visita de trabajo del Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejon, López Obrador sostuvo que es con el diálogo como se pueden superar los conflictos en la nación sudamericana.

Dijo que el diálogo entre las partes ayudará a convencer a las partes, ya que el diálogo es parte de la democracia.

El secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard, dio la bienvenida a nuestro país al presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, quien se reunirá con el presidente @lopezobrador_ para examinar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. @GobiernoMX pic.twitter.com/bWmQvyBqiw — SRE México (@SRE_mx) 30 de enero de 2019

“El diálogo es parte de la democracia y entonces que se pueda convencer a las partes para dialogar y buscar acuerdos y el resultado de ese diálogo tiene que desembocar en la democracia, pero lo tienen que resolver los venezolanos”, subrayó.

Demandó la “no confrontación, esa es nuestra postura, si se logra el diálogo y vamos a participar para que se lleve a cabo y que se exploren todas la salidas a la crisis de Venezuela y no descarta la vía democracia de alguna forma y respetando la decisión de los venezolanos”.

🔵 #Comunicado | El Gobierno de España se suma al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica — impulsado por México — en el que participan El Salvador, Guatemala y Honduras.



Se comparte la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde las causas.https://t.co/4iuNNRBWaD pic.twitter.com/XdQQYWDcZI — Gobierno de México (@GobiernoMX) 30 de enero de 2019

“No es con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos, no nos corresponde ese papel. No podemos actuar de esa manera. Podemos llegar hasta las partes al diálogo y que se logre. Convocamos a todos una solución pacífica, no caer en la provocación violenta. No hay peor cosa que la guerra”.