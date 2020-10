AMLO reitera que reparto de recursos a estados "no es capricho del presidente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay más recursos para entregar a los estados e insistió que la repartición de estos fondos no se basa en un capricho del presidente, sino en una fórmula establecida en la ley.

"Aunque protesten y nos cuestionen, como decía el finado Héctor Suárez: no hay, no hay".

Además, recordó que la última reforma que se hizo a la Ley de Coordinación Fiscal para el reparto de recursos fue durante la administración de Felipe Calderón en 2007.

"Fue aprobada por partidos que hoy son oposición y muchos de los que hoy están demandando que se les dé más dinero votaron por esa ley, incluso gobernadores".

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por tanto, el mandatario garantizó que aunque no habrá un aumento en la entrega de recursos, seguirán apoyando a la población que así lo requiera, pero de manera directa.

“Entregamos a los estados lo que por ley les corresponde y ellos tienen que rendir cuentas, para eso están los congresos locales, para eso está el Poder Judicial en cada uno de los estados. Precisamente porque somos una República popular y federal".

Asimismo, recordó que pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informar sobre cuánto se ha transferido a cada estado, "no porque lo oculten los gobernadores, sino porque por lo general no se difunde o no llama la atención".

En los últimos días, gobernadores que integran la Alianza Federalista amagaron con salirse del pacto fiscal al asegurar que no existe un reparto justo de recursos por parte del Gobierno Federal, incluso anunciaron una consulta ciudadana para tomar esta decisión.

➡️ Conago revisará Pacto Fiscal con Hacienda en noviembre

Por su parte, López Obrador ofreció dialogar con los mandatarios estatales siempre y cuando no haya “politiquería” pues, dijo, se debe ser respetuosos con la investidura presidencial.

Explicó que a las entidades federativas se les entregaron 638 mil millones de pesos en participaciones federales.

“No se vale que quieran engañar a la gente, nosotros no debemos. No hay ningún adeudo, algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE”.