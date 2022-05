AMLO reserva comentarios por audios de dirigente del PRI contra periodistas

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, diera a conocer audios donde se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremeter contra periodistas, el presidente López Obrador prefirió reservar sus comentarios al respecto.

En el audio supuestamente se escucha al dirigente nacional del PRI decir que a los periodistas hay que matarlos de hambre.

Por lo anterior, el mandatario nacional señaló que lo mejor es no meterse en tales temas.

“Lo mejor es alejarnos de estos casos, además estamos en vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se abordan por llamarlo amablemente. No responder a este tipo de cuestionamientos, no meternos, y sí tenerle confianza a la gente pues ellos saben qué es cierto y qué no lo es”, expresó el presidente.

El mandatario continuó al señalar que “la vida es lo más sagrado” por lo que prefirió no opinar al respecto contra la integridad de los informadores.

En los audios filtrados por la gobernadora, se escucha a Moreno amenazar a periodistas que estén en contra de sus decisiones.

“Yo siempre lo he dicho, al hijoeputa que se pase de v*rg*, una v*rguiz*. Noma´s te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, se escucha expresar al dirigente priista.

Qué terrible y doloroso, esta frase no se olvida: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos (...); hay que matarlos de hambre".



Grábenselo, compañeros periodistas, para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él. pic.twitter.com/Vc4wuTMp6L — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 25, 2022

De igual forma, se escucha expresar a Moreno sobre una supuesta entrega de cadenas de cine, la cual representa un gasto mayor a los 25 millones de pesos.

“No hay que meternos en esas cosas, no hay que desearle el mal a nadie, no odiar”, puntualizó al respecto López Obrador.