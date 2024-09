AMLO respalda a Sheinbaum por no invitar al Rey Felipe VI

Tras la declinación del Gobierno de España de enviar un representante a la sucesión presidencial del próximo 1 de octubre por no haber invitado al Rey Felipe VI, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en brindar su respaldo a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, respecto a su decisión de no invitar monarca español; "México ya no es una colonia".

En un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que refiere que "el Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México".

"Por este motivo -añade el comunicado de Exteriores- el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel"

Al respecto, López Obrador agregó con ironía que si hay alguien estaba enojado por no invitar al Rey de España, se debía responsabilizar al escritor Enrique Krauze y mostró un mensaje en X del también historiador donde acusa que el régimen Lopezobradorista era una dictadura.

Agregó que su régimen tampoco es un “narcogobierno” y le daba pena que así hubiera sido con el gobierno del Felipe Calderón. Sin embargo añadió que “haiga sido como haiga sido” Calderón representó a México.