AMLO respalda propuesta de Coparmex para aumentar el salario mínimo

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), anunció que respaldará la propuesta de la Comisión Patronal de la República Mexicana para aumentar el salario mínimo, lo que garantizará que los adultos mayores reciban una pensión mensual de mil 500 pesos.





"Me enviaron de la Coparmex una propuesta para que yo acepté el aumento de salario mínimo de mayo y yo ya estoy de acuerdo con eso con la Coparmex", anunció durante su discurso en el mitin de Comalcalco, Tabasco.





Por otro lado, el tres veces aspirante a la presidencia de la República prometió a sus paisanos convertir a Tabasco en la capital petrolera de México. Adelantó que ya tiene listo el proyecto para construir dos refinerías en su estado natal, a partir del 1 de diciembre.





Una de las plantas industriales se establecerá en 400 hectáreas del gobierno federal, ubicada cerca de Dos Bocas; mientras que la segunsa estará en Madero y consta de una extensión de 60 hectáreas; además, prevé que ambas maquinariad producirán un millón de barriles diarios.





"A partir del primero de diciembre, empezamos ya con los anteproyectos [...] ya no queremos que se sigan exportando, queremos que pero que se procesen energéticos no tendremos a gasolina no compremos a gasolina en el extranjero", dijo. Además, dijo que siempre serán respetuosos de los gobiernos extranjeros, sin embargo, se can a tener que someter a las nuevas condiciones.