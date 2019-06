Tenemos la conciencia tranquila: AMLO responde a Muñoz Ledo

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles su intención de mantener una buena relación con Estados Unidos, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, denunciara "obediencia" a Donald Trump.



"Tiene toda su libertad (Muñoz Ledo) y él siempre ha sido crítico y opositor a ciertas políticas que considera inadecuadas. Sólo decirle que tenemos la conciencia tranquila", respondió el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Este miércoles, Muñoz Ledo, también de Morena, criticó la política migratoria llevada a cabo por México y la presencia de fuerzas mexicanas en las fronteras sur y norte "en obediencia" a las peticiones del jefe de la Casa Blanca.

Mundo Mike Pence aplaude a México por cumplir promesa de enviar 15 mil soldados a la frontera



"Lo que está ocurriendo en el país es inaceptable, porque no se puede entregar la carne humana por la presión de la gran potencia. ¡Eso no!", denuncia el histórico izquierdista.



En respuesta, López Obrador subrayó este miércoles que es "necesario mantener buenas relaciones" con el Gobierno des Estados Unidos, a fin de evitar la confrontación.



Y agregó que se "va a acreditar nuestra propuesta de desarrollo en Centroamérica y en el sureste (de México) para que haya crecimiento y bienestar".



"Y que la migración sea una opción y no forzada", reiteró el presidente mexicano, quien llegó al poder el 1 de diciembre del pasado año.



Desde mediados de octubre de 2018, miles de migrantes -la mayoría centroamericanos- llegaron a México en caravanas buscando cruzar el país para llegar a Estados Unidos, creando un choque diplomático entre naciones.

A finales de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su intención de imponer aranceles a todos los productos mexicanos si este país no frenaba el flujo migratorio.



Tras una semana de negociaciones en Washington, el 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6 mil agentes de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración. A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los tarifas.