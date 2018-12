Tatiana está en su derecho de rechazar la Guardia Nacional: López Obrador

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que Tatiana Clouthier, su excoordinadora de campaña y diputada federal, está en su derecho de manifestarse en contra de la Guardia Nacional.

"Lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse, y la respetamos y la queremos mucho", opinó sobre las demandas de la expanista para que no militaricen la Guardia Nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que en su gobierno todos tienen derecho a disentir y no pedirá a los servidores públicos la exclusión de sus opositores, como en el caso de Clouthier.

"Yo no le doy instrucciones a nadie, no les digo: ‘No hables’. Nunca lo he hecho, con nadie, ni con dirigentes cercanos, amigos, servidores públicos, ni tampoco con periodistas. A nadie le he dicho: ‘Oye, escribe defendiéndonos’ o ‘escribe en contra de un adversario’. No", concluyó.