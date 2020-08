“Fue un saqueo sin límite”, AMLO revela compra de otra planta de fertilizantes 

Tras señalar que México sufrió el peor saqueo de su historia durante los gobiernos neoliberales de los últimos 36 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, “no está diciendo todo” porque tiene conocimiento de la compra de otra planta de fertilizantes por 8 mil millones de pesos.

“El señor Lozoya no está diciendo todo, hay otra planta también de fertilizantes que se adquirió con crédito de Nacional Financiera (Nafin), del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), otra planta de fertilizantes también con cargo a Pemex, se tiene una deuda de 8 mil millones de pesos. Fue un saqueo sin límite, sin recato alguno”, afirmó.

En su mensaje sabatino, el jefe del Ejecutivo lo dedicó para hablar sobre el texto filtrado de la declaración de Emilio “N” donde acusa a varios expresidentes, exlegisladores y exfuncionarios de administraciones del PAN y del PRI, por lo que confió en que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lleve a cabo un buen trabajo de investigación.

“Hay cosas que se tienen que demostrar, todo tiene que probarse, no se puede acusar sin pruebas, la Fiscalía tiene que hacer su investigación. Es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país, no pienso que Alejandro Gertz vaya a dejar de cumplir con su responsabilidad, ojalá se vaya a fondo, desde luego sin venganza, es justicia y en el marco de la legalidad no juicios sumarios, no castigar sin pruebas, sin linchamientos políticos”, declaró.

Consideró que el texto es de “lectura obligatoria”, ya que “es fuertísimo, muestra toda la red de componendas, de cómo operaba el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y nunca se había visto algo así”.

El Primer Mandatario acotó que en la denuncia habla de un quebranto a la nación por el orden de unos 15 mil millones de pesos con una planta de Odebrecht, ya que se estableció un “contrato leonino”, pues aplicaban diversos subsidios para la compra de gas etano, así como su transportación y multas aplicables si Pemex no cumplía con lo estipulado.

Sobre el caso de la planta de Agronitrogenados, se compró una planta chatarra en 275 millones de pesos y se destinaron 200 más para rehabilitarla, por lo que actualmente Pemex tiene una deuda de 5 mil millones de pesos.

Por lo anterior, López Obrador planteó tres medidas: que se sepa todo sobre cómo operaban los gobiernos neoliberales bajo la corrupción; recuperar lo robado y castigar a los responsables.

“Que actúe la Fiscalía, el Poder Judicial, los jueces. Que no se piense que es una venganza política, yo no soy verdugo, mi fuerte no es la venganza”, reiteró.

Dijo que ante la filtración de videos donde se observa a su hermano, Pío López Obrador, recibir dinero de David León Romero, el mandatario abrió la puerta para que sean investigados, pero que antes se presente una denuncia y se investigue, ya que “el buen juez por su casa empieza”.

“Estoy planteando que se investigue a David León que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano y que se investigue a mi hermano. Si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado”.

Por último, se dijo en condiciones de declarar sobre el caso, porque “el que nada debe nada teme”.