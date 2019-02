AMLO revela que lo espiaron por 40 años y ya tiene el expediente

Al llegar a su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya recibió el expediente que abrió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para espiarlo desde que era director del Instituto Indigenista de Tabasco.

"Me encontré o mejor dicho, pedí que me llevarán mi expediente, donde me espiaban cuando empecé a luchar como opositor. Me entregaron mi expediente, es un timbre de orgullo poderles decir que desde hace 40 años estaban las orejas detrás de mí, espiándome", expresó en el Rancho de San Armando durante la entrega de los créditos ganaderos a la palabra.

Tras reconocer que si sus secretarios del gabinete no trabajan 16 horas diarias, no va a alcanzar a cumplir todos sus proyectos de gobierno, pidió paciencia a sus paisanos, a la vez que prometió trabajar mientras el creador le dé vida.

"Vengo a refrendar compromisos a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles, que mientras el creador me dé vida o lo permita la ciencia o como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo, nada más que como ustedes saben, no se puede transformar de la noche a la mañana, estos corruptos nos dejaron un país muy echado a perder", manifestó.

David Monreal, coordinador de Ganadería en la Secretaría de Desarrollo Rural, dio a conocer que entregarán un millón de novillonas y 50 mil sementales en Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán, entre otros, e invertirán este año cuatro mil millones de pesos.

No voy a reelegirme: AMLO

López Obrador sostuvo que en su gobierno "tenemos que apurarnos", pues son seis años nada más y "no voy a reelegirme".

En el marco de la presentación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, sostuvo que se reactivará al campo y a la ganadería y aseguró que continuará trabajando mientras el Creador le dé vida o la ciencia lo permita.

"Son muchas las demandas del pueblo, con razón, pero ahí vamos a ir, poco a poco, puede que se tarden, la justicia tarda pero llega. Vamos a ir resolviendo los problemas", aseguró.

| Con información de Notimex |