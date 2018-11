AMLO revelará plan de seguridad el 14 de noviembre: Durazo

El senador y futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, negó que los retrasos en la presentación del Plan de Seguridad se deba a complicaciones internas.

En compañía de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaron que el plan será presentado el 14 de noviembre, junto con los nombramientos faltantes para la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el cual se convertirá en la Agencia Nacional de Investigación.

No te pierdas: AMLO recicla plan de la CDMX para combatir inseguridad nacional

Política Próximo gobierno no utilizará presupuesto en adquirir más armas: Alfonso Durazo

"No se está atorando absolutamente nada. No, es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos y en esa etapa estamos y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir un error, se va a presentarel día 14 de noviembre", confirmó.

También aseguró que estará cubierta la seguridad de todos los asistentes a la toma del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, el futuro subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, adelantó que ya están revisando la Ley Federal de Telecomunicaciones y prevén fortalecer con mayor presupuesto a los medios de comunicación públicos.

-¿Qué vieron en la reunión?

-Temas de medios públicos y la importancia de su fortalecimiento. Estamos viendo lo que corresponde a la ley orgánica de la administración Pública federal, si hay una agenda, desde luego, para el fortalecimiento de la ley de la libertad expresión efectivamente viene

nuevos nombramientos no hay nada aún definido", detalló.