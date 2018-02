AMLO se alía con los líderes más corruptos, es incongruente: Anaya

El candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pidió que se ponga mucha atención a los personajes que se están incluyendo en las listas de representación proporcional y evitar la filtración de personas que hayan cometido delitos, esto en referencia al inclusión de Napoleón Gómez Urrutia en las listas de Morena.

Entrevistado al término de una comida con empresarios en el Club de Industriales, Anaya Cortés consideró que Andrés Manuel López Obrador se está aliando con los líderes más corruptos del país y eso es un terrible incongruencia.

“Es una realidad y muy delicado, que se esté incluyendo en listas de representación proporcional a personas que han cometido delitos, porque algunos candidatos se estén aliando con los líderes sindicales más corruptos del país. Es el caso de Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Parece que esto demuestra una terrible incongruencia”, expresó.

Al ser cuestionado sobre la decisión del INE de poner un freno a los debates en medios de comunicación, el abanderado del PAN, PRD y MC dejo claro que esta abierto a los debates ya que consideró que “es muy bueno confrontar ideas y bueno. Debemos ser respetuosos de lo que determine al autoridad electoral”.

Además, opinó sobre la decisión de López Obrador de no debatir y dijo que eso no es nada nuevo, ya que “el siempre ha tenido mucho miedo a debatir. Por una razón, porque sus ideas ya confrontadas, no se sostienen. No es nuevo que tenga miedo a debatir y ojalá que esta vez se le quite el miedo para que la gente pueda contrastar las ideas que tenemos los candidatos”.

En la charla con los medios de comunicación, Ricardo Anaya externó que dialogó con los empresarios sobre diversos problemas que tiene el país sobre corrupción, desigualdad creciente, de inseguridad y de violencia.

Hizo mención a que la acusación de los abogados que infieren supuestos actos de corrupción en su contra, Anaya Cortés insistió en que es una cortina de humo que está utilizando el PRI para ocultar el desvío de recursos en la Sedatu y porque su candidato, José Antonio Meade, no levanta.