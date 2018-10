AMLO se compromete a solicitar extradición de César Duarte

Chihuahua, Chihuahua.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió extraditar al gobernador Javier Corral, extraditar a César Duarte Jáquez, exmandatario estatal acusado de peculado.



Retomarán solicitud de extradición de César Duarte

Luego de que Corral Jurado le presentó la carpeta de investigación contra Duarte Jáquez, a quien se le imputan 12 delitos por peculado y fraude electoral desde el 2017, López Obrador anunció que Marcelo Ebrard, próximo Cánciller, retomará la solicitud de extradición que ya había presentado Santiago Nieto, como el entonces titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.

Sin mencionar que el año pasado, Corral Jurado presentó una más ante la Procuraduría General de la República.

"Hablamos de ese tema, me explicó que el trámite de extradición está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hicimos el compromiso, una vez que lleguemos a la Presidencia se va a instruir al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que proceda de acuerdo a la ley", confirmó en conferencia conjunta con el gobernador de Chihuahua.

Promete entregar íntegro el presupuesto para el estado

Por otro lado, dijo que se entregarán íntegro el presupuesto de 10 mil millones de pesos para el estado y no será castigado por discernir con el gobierno federal ni el presidente.

"No vamos a actuar de manera facciosa, se va a garantizar el derecho a disentir, se van a garantizar las libertades, no porque un gobernador opine en contra del gobierno federalno inclusive del presidente, se le va a castigar, dejando de entregarle los recursos que por derecho lea corresponde, eso no", garantizó.

Durante el mitin frente al monumento de la carrera de Francisco Villa, advirtió que, como en su gobierno acabaran con la corrupción, ya no habrá pretextos para que los ciudadanos evadan el pago de impuestos.