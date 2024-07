AMLO se lanza contra TEPJF por determinar que coaccionó el voto: son "mentirosos y corruptos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este viernes en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber determinado que coaccionó al voto durante el pasado proceso electoral por realizar promoción personalizada y difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido.

“No tienen ningún fundamento, no es que no pueda castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen pruebas”, declaró el mandatario durante su conferencia mañanera

El Jefe del Ejecutivo federal tachó a los magistrados electorales de "mentirosos, corruptos; sostienen que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidente electa, ¿dónde están las pruebas?".

Incluso el Presidente rechazó sus declaracions por los que fue sancionado y trató de involucrar a los periodistas que acuden a sus conferencias, al decir que les constaba que él no había hecho campaña a favor de Morena ni de la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

También negó también haber ejercido violencia política en contra de la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, como previamente lo había determinado también el TEPJF.

“Bueno tan es así que a ustedes les consta y le consta a todos los que ven en la mañanera: ¿qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿ Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que yo aquí planteé. Hasta castigaron a un funcionario del Consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que yo expresé sobre la señora Xóchit, y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras, ¿cuántas veces hablé yo de ella?”, aseguró.

El jueves, por primera vez el Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador determinó coaccionó el voto para favorecer a Morena durante los días 9 y 11 de mayo de 2023, cuando estaba en pleno la campaña para elegir a los gobernadores del Estado de México y Coahuila.

El presidente insistió que mienten los magistrados del Tribunal Electoral y aprovechó para señalar a la periodista Anabel Hernández, quien en su más reciente libro asegura que el presidente habría recibido dinero en 2006 cuando fue candidato presidencial por primera vez de parte del crimen organizado.

"Es algo parecido a la pseudo periodista Anabel (Hernández), que inventó que yo recibí dinero en el 2006 de narcotraficantes, esto aparejado a una campaña difundida en Estados Unidos desde enero de este año, en donde participaron estos periodistas famosos, el Tim Golden, el premio Nobel del periodismo, nada más para que vean la decadencia en la que están los medios de información, mejor dicho de manipulación”, expresó.

López Obrador sostuvo que los periodistas más famosos son generalmente los más calumniadores y hasta los premian.

El político tabasqueño insistió en que se debe de respetar la investidura y remarcó que se deben mostrar pruebas de las acusaciones en su contra.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que los ministros cambien, pues acusó que durante el periodo neoliberal hicieron muchas cosas para engañar al pueblo.

“Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero, por lo general, están cundidas las instituciones por gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada”, remarcó.