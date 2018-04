AMLO se mete con el ITAM y Fox le dice "ignorante y acomplejado"

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada mantiene el 'fuego' contra el candidato de Morena luego de que éste se lanzara contra los egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México en un video donde los calificó como de "malos técnicos".

El nuevo desplante de Fox surge cuando Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia José Antonio Meade difundiera un video donde aparece López Obrador, lo que provocó la ira del exmandatario.

Fox consideró a López Obrador como un "ignorante y acomplejado, pequeño Dios iluminado, inútil, deshonesto y vividor".

Lopitos, Soberbio!! Ignorante y Acomplejado.

Asi tratas a todos el que no están de acuerdo contigo. Pequeño Dios iluminado!! No entiendes un ápice de economía y entonces agredes.

Pobre México si cayera en manos de un inútil, deshonesto vividor.

Aguas México!! NO caer en la trampa https://t.co/TpoYKtSwKV — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 4 de abril de 2018

El lenguaje de Vicente Fox contra López Obrador indignó en recientes días a los seguidores de AMLO, calificándolos como una "perrada", tras el insulto se disculpó y llamó a retomar el "diálogo elocuente e informado".

Las voces que no quieren a @lopezobrador_ en #LaGrande2018 deben hacerse escuchar. No permitamos que estas advertencias pasen desapercibidas por la perrada de Lopitos ¡México merece mejor que él! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1 de abril de 2018