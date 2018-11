AMLO se pone sentimental al visitar a sus papás en panteón de Villahermosa

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, visitó a sus padres en un panteón de Villahermosa, con motivo al Día de Muertos. Recordó que "no hay que olvidar a nuestros seres queridos".

A través de un video en redes sociales, AMLO indicó que realizó una visita a sus padres en el panteón donde están sepultados, e indicó que esto le da sentimiento.

"No hay que olvidar a nuestros difuntos"

"Hoy día 2 de noviembre, Día de los Muertos, estoy aquí en el panteón donde están sepultados mis padres y mi hermano. Me doy tiempo para esto porque no hay que olvidar a nuestros finados, me dan hasta sentimientos", dijo el presidente electo.

Foto: Javier Chavez/El Heraldo de Tabasco

También visitará el panteón donde se encuentra su esposa Rocío

Asimismo dijo que visitar a los difuntos es una tradición de los mexicanos, la cual se debe mantener. "No debemos olvidar a nuestros seres queridos, es una tradición que debemos mantener".

Después de esta visita, López Obrador se dirigirá a otro panteón en Villahermosa donde está su esposa Rocío Beltrán, quien murió en 2003.

Por último el presidente electo bromeó y citó al poeta Carlos Pellicer. "Desde antes que se hablara castilla, ya había mes dedicado a los difuntos, a los nuestros, a las flores, este es noviembre, dichoso mes que empieza con Todos Santos y termina con San Andrés", dijo.