AMLO se reúne con Kamala Harris por tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar sobre la migración entre ambos países y las acciones conjuntas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Luego de intercambiar saludos, la representante del gobierno estadounidense coincidió que si trabajan coordinadamente pueden combatir juntos la violencia, la corrupción, así como "lograr el progreso y construir un sentimiento de hogar para las personas del Triángulo Norte"

"Esta asociación no podría ser más importante ahora que nuestras naciones enfrentan serios desafíos".

Por su parte, el presidente López Obrador destacó que Estados Unidos puede contar con México sobre cualquier asunto de migración y agregó, si revelar detalles, que tiene una propuesta sobre el tema.

“México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”; pero ahora ya se puede decir: Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

En la reunión también participaron el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de economía, Tatiana Clouthier.

Al término de la conversación, Ebrard detalló en redes sociales, que fue "un diálogo político muy cordial, basado en coincidencias de fondo".

Destacó que estos encuentros construyen una relación "estrecha cimentada en confianza y respeto".

En conferencia matutina del jueves, el presidente mexicano adelantó que aunque el tema principal es la migración, plantearía a Kamala Harris la apertura de la frontera con Estados Unidos y la ampliación del programa Sembrando Vida en Centroamérica.

Sobre el financiamiento del gobierno estadounidense a Mexicanos contra la Corrupción y Artículo 19, el mandatario dijo esta mañana que no hablará del asunto porque "no está en la agenda" y "no se busca crear un mal ambiente".