AMLO se reunirá este viernes con el rector de la UNAM tras problemática con porros

Tras pronunciarse a favor de los estudiantes que fueron agredidos por grupos de choque en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró estar en contra del porrismo en las instituciones educativas.



Se meten grupos de intereses creados, de todo tipo, esto ya no va a ser así. Ya no va a permitir el nuevo gobierno que se lleven acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos porrismo en las universidades.

El político tabasqueño se reunirá mañana con el rector de la UNAM, Enrique Graue, para discutir la problemática en la Máxima Casa de Estudios.

No obstante, considera que las autoridades han actuado de forma adecuada y confía en que darán solución a las demandas de los estudiantes.

Al solidarizarse con los jóvenes, pidió que se respete la autonomía de la Máxima Casa de Estudios.

"Estoy a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables de utilización de la fuerza para afectar a los estudiantes, para golpear a estudiantes. No creo que eso deba de permitirse, pero al mismo tiempo es un asunto que deben de resolver los universitarios, que tiene que haber respeto a la autonomía de la Universidad", exhortó.

