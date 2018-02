AMLO suma a José María Martínez quien deja al PAN tras 27 años de militancia

| Con información de Abigaíl Cruz y Bertha Becerra |

El senador ja lisciense José María Martínez renunció a la bancada del PAN así lo dio a conocer mediante redes sociales.

El senador José María Martínez Martínez renunció ayer oficialmente a las filas del PAN donde militó 27 años. El legislador jalisciense confirmó ayer su decisión ante la Comisión Permanente del blanquiazul.

Hoy renuncie al PAN. Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida profesional, porque para mí, el panismo es una forma de entender la vida y la posibilidad de construir el bien común. — Chema Martínez (@chemamtzmtz) 21 de febrero de 2018

“Es una etapa final en un partido en el que ya no cabía. No estoy de acuerdo con el modelo que lleva la actual dirigencia. Dejo este lugar para no estorbar”, dijo.

El senador Zoe Robledo, de Morena, confirmó vía Twitter que el expanista es bienvenido al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

En el espectro político e ideológico la congruencia siempre es transversal y por eso debe reconocerse. @chemamtzmtz sirvió a su partido con honradez, pero ya no es la institución democrática que alguna vez fue. En @PT_Morena le damos la bienvenida al lado correcto de la historia. — Zoé Robledo (@zoerobledo) 20 de febrero de 2018

Al inicio de esta legislatura, Martínez formó parte de la llamada burbuja del blanquiazul en el Senado.