Estaban acostumbrados a no pagar impuestos, eso se acabó: AMLO

Cárdenas, Tabasco.- "No voy a ensuciar el nombre de Tabasco, vamos acabar con la corrupción y con los privilegios, se va acabar la impunidad, me canso ganso", así lo afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al poner en marcha el programa Sembrando Vida en el poblado C-27 en el municipio de Cárdenas.

En un evento en el que más de 10 mil personas se dieron cita , el macuspanense afirmó: "ya empezamos, ya se están dando cuenta. Estaban acostumbrados los de mero arriba a no pagar impuestos, luego se les devolvía y eso se acabó".

Ante productores hizo referencia a los privilegios que antes se gozaban, citando como ejemplo de los que contaba una empresa cervecera.

En la corte se decidió tras una decisión soberana que no se devolviera ese dinero, el ahorro es casi lo que es el presupuesto de Tabasco en un año, 35 millones de pesos es lo que representaba ese beneficio,el cual ya se les acabó

Invitó a los maestros a participar en la transformación de México con el programa de tutores, "así vamos a ir serenando a la gente", apuntó.

En cuanto al huachicol, dijo que el año pasado se robaron 800 pipas diarias que en dinero en un año equivalen a 65 mil millones de pesos, por eso "no va haber huachicol, no arriba, ni abajo, y ese dinero que se ahorre se le va a entregar al pueblo de México".

López Obrador también sostuvo que eso no se debe preocupar por el presupuesto, porque el presupuesto de México no es el problema; "el problema es la corrupción", remarcando que al acabar con la corrupción del país se podrá financiar el desarrollo de México.

Entre aplausos y porras "¡es un honor estar con Obrador!, señaló que los ocho millones de adultos de México recibirán y ya están obteniendo dos mil 500 cada dos meses.

Admitió que lleva un poco de tiempo porque el dinero llegará directo desde la Tesorería del Gobierno Federal, sin intermediarios, "el dinero no pasará por las oficinas de gobierno, porque no llega o no llega completo. Tampoco vamos a entregar a organizaciones. Ya eso se acabó", expresó