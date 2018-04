AMLO tiene hasta el jueves para comprobar gastos de avioneta

Andrés Manuel López Obrador tiene hasta mañana para comprobar los gastos derivados de la renta de una avioneta que usó como taxi aéreo el lunes para trasladarse de Nogales a Guaymas, aseguró el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, quien añadió que en ninguna parte de la ley se prohíbe este tipo de transporte.



“Que la gente se transporte no es ninguna irregularidad, lo que podría ser una irregularidad es que no lo reporte ante el INE, y todavía no se vence el plazo para ese reporte”, comentó el consejero después de la ceremonia del sorteo del orden del debate presidencial.

Murayama Rendón explicó que todos los candidatos tienen 72 horas para reportar cualquier ingreso o egreso, y tomando en cuenta que la renta de taxi aéreo fue el lunes, el plazo vencería hasta el jueves.

Añadió que lo que sí implicaría una sanción es que el pago de la avioneta hubiera sido a cargo de una empresa moral, pero si se trató de un cargo a nombre del candidato o si se trató de una donación por parte de una persona física, sólo se reporta el gasto.

“Nosotros comprobamos que los precios sean los adecuados, y que los recursos para pagar estas actividades sean legítimas, que la pague la campaña, que todo que asentado o si es una donación tiene que ser de una persona física, no puede ser el préstamo de una empresa, ni un donativo de una persona moral, ya que ninguna empresa moral puede aportar recursos a una campaña”, aseveró.

Gobierno federal no investigará el vuelo

Por su parte el Vocero Presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que el Gobierno federal no investigará al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por haber utilizado una avioneta particular, ya que simplemente porque no representa ningún delito.

En la sala de conferencias de la Residencia Oficial de Los Pinos, Sánchez Hernández dijo que en todo caso correspondería a las autoridades electorales quienes podrían pedir a la PGR intervenir en ese tema, si en algún momento se constituyera en un acto ilícito, pero por el momento no se actuará en ese polémico asunto entre los candidatos presidenciales.

“Los vuelos privados no son materia de investigación del Gobierno de la República, los dimes y diretes entre candidatos y la brega electoral no se contaminan hacia el lado del gobierno. El gobierno tiene la obligación de investigar en donde haya la presunta comisión de un delito y sin duda lo hará en su caso la PGR, pero que una persona se traslade en un vuelo privado, pues no es materia de investigación”, detalló.