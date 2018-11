AMLO tiene todo para ser un líder mundial: Miguel Revilla

En entrevista con El Sol de México, el político español señaló que este cambio favorecería la actividad empresarial.

“Los empresarios españoles que desconfían de AMLO deberían estar contentos de que vaya a ser el próximo presidente de México y no temerle”, asegura Miguel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, España.

“He tenido que contestar a muchos (empresarios) que me dicen 'es un Chávez, va a acabar México como Venezuela, como Fidel Castro'. No tiene nada que ver con eso, nada. Este señor viene a hacer estas cosas que son de sentido común, pero además les decía, 'por vuestro propio interés México no puede seguir así, si México sigue así esto explota, y no se salva nadie, ni el rico', dice Revilla, quien ha sido gobernante, diputado, líder partidista y comentarista político a lo largo de una carrera de 42 años.

Invitado por el presidente electo para su toma de protesta este sábado, y antes a visitar el rancho La Chingada en Palenque, Revilla dice que sostendrá reuniones con la comunidad española durante su estancia en México.

“Les voy a decir que este hombre no es ningún peligro, que es una bendición que haya llegado, porque otros seis años como estos que hemos vivido, con una aceleración de la violencia, de la desigualdad, no se aguanta”.

Ambos políticos han entablado migas desde que Revilla, un admirador confeso de Andrés Manuel López Obrador, lo invitó a Cantabria en septiembre de 2017 a que conociera sus raíces españolas por parte de su madre. Desde entonces, Revilla no pierde oportunidad para asegurar en El Hormiguero, uno de los programas más visto de España y donde participa frecuentemente, que AMLO es una bocanada de aire fresco para un México empobrecido e injusto, e incluso aseguró que ganaría la presidencia por un amplio margen antes de realizarse las elecciones.

“Yo tenía una especie de obsesión en conocer a este hombre, no es que me creyera mitos, pero me leía su biografía y su historia y me parecía que era una luchador de una tenacidad que no conocía en ninguna persona, en perseguir el sueño de ser presidente después de todo lo que le ha pasado”, recuerda.

Según el político, la inseguridad es el mayor problema al que se enfrentará la nueva administración, la cual –dice– surge de las grandes desigualdades de un país donde existen fortunas inmensas y, al mismo tiempo, 50 millones de pobres.

Para combatirla, es necesario establecer un sistema fiscal que realmente logre la redistribución de la riqueza, extrayendo ingresos de los que más ganan para canalizarlo hacia actividades productivas y apoyo a los más pobres, según opina.

“Creo que este país no tiene un sistema impositivo serio, si no hay un sistema impositivo justo, para que traiga dinero de lo que más ganan para que luego el Estado lo distribuya estamos condenados a que el rico se haga más rico, y el pobre cada día más pobre. La desigualdad se corrige con un sistema fiscal más justo, donde paguen más los que más tienen”, dice.

Cuando se le recuerda que el capital español podría no recibir bien un cambio fiscal así, asegura que el empresariado debe apoyar al nuevo gobierno en interés de todo el país una vez que no ha logrado que su candidato gane en democracia. “¿Qué remedio les queda?, que hay que aceptarlo”.

Del tabasqueño, Revilla exalta su austeridad y honestidad, con la cual –dice– se identifica y difiere de otros gobernantes mexicanos que han visitado Cantabria.

“Un país que tiene tantos pobres no puede tener un gobierno en la opulencia. Yo vi la llegada de Fox a Cantabria y aquello era un avión que teníamos que medir el aeropuerto de Santander porque no entraba. Había un jefe del Estado Mayor presidencial con 25 tipos que estuvieron un mes preparando por donde tenía que venir la rueda, probando la comida para ver si a la señora le gustaba o no, y el avión lleno de gente”.

“Aunque se lo pueda permitir, no se puede tener un país con tanta gente desesperada y tener el gobierno que más gasta en protocolo del mundo. Habrá que dar un poco de ejemplo”, dice.

Revilla espera que con el nuevo gobierno, México y España puedan comenzar una nueva relación cultural y comercial, pues –dice– México tiene el potencial para ser un líder mundial, debido a su fortaleza económica y abundancia de recursos humanos y naturales.

“México es para España, con diferencia, el país más importante, mucho más que Alemania, que Francia. La crisis tan terrible que hemos tenido, quien ha salvado a las empresas en España ha sido México. Nos interesa estar juntos en una nueva comunidad unida por el idioma. Hay que empezar a hacer gestos que deberían de ser por parte del Rey de España, debería empezar por pedir disculpas (por la colonia), pero decir que esos fueron otros tiempos. Me gustaría que con este presidente fuéramos capaces de comenzar una nueva historia”, finaliza.