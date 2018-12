Día Cero - AMLO toma protesta como presidente de México

Andrés Manuel López obrador llega a la Presidencia con el respaldo que le dieron en las urnas más de 30 millones de votos y enfrentando un conjunto de retos en materias política, económica, social y de seguridad que exigen solución.



En su mensaje a la nación de hoy habrá de clarificar las líneas generales de su gobierno y la forma en que, además de los Poderes de la Unión, la sociedad plural y heterogénea que somos, habremos de participar en su solución conjunta.

Empresarios, sociedad civil organizada, partidos de oposición, medios de comunicación y mexicanos en general participan de este debate, en el que están de por medio la tranquilidad y prosperidad de la Nación.





A continuación te compartimos esas visiones:



Ricardo Monreal

El comienzo ha sido de contrastes, pero, sobre todo, de esperanzas y de una gran expectativa ciudadana. Un presidente electo insólitamente movilizado, proactivo, y con claridad en sus propuestas y mensajes. No ha variado su discurso en torno a la política social; ya ha iniciado un proceso de consultas para la toma de decisiones en proyectos fundamentales, como ocurrió con el NAIM y sucederá con los 10 programas prioritarios que propone establecer a partir del 1º de diciembre.

Miguel Ángel Osorio Chong

No es correcto afirmar que el resultado del pasado proceso electoral sea una novedad en nuestro sistema político. Sí, en efecto, hubo una reconfiguración de fuerzas y se modificaron los porcentajes de votación por partido que habían caracterizado a la sociedad mexicana en los últimos años, pero no se debe perder la perspectiva, ya que no es la primera ni la última vez que vaya a suceder en nuestra vida democrática.

Marko Cortés

No hacía falta que llegara el cambio oficial de Presidente para notar lo que está pasando, porque la ruta se trazó desde hace meses y desde el Congreso, desde consultas populares ilegales y desde declaraciones directas, hemos sido testigos de los rápidos “resultados” del nuevo Presidente.

Juan Pablo Castañón

El día de hoy, el Poder Ejecutivo cambia de manos y la transición evoca la necesidad de hacer un balance. Durante estos 6 años, hemos vivimos transformaciones y avances importantes para el país, así como también fuimos testigos de la persistencia de problemas que tendremos que superar en los próximos años.

José Manuel López Campos

México se encuentra en una etapa crucial de su historia reciente, porque de las transformaciones que adopte el Poder Ejecutivo, a partir del 1 de diciembre, dependerá el destino de la patria y de los mexicanos, no sólo para el siguiente sexenio, sino para las décadas por venir.