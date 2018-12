AMLO triste porque los Pumas fueron derrotados por el América

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha visto contento, ya que disfruta sus conferencias con medios y por unos minutos dejó de lado su afición al béisbol para hablar de futbol, de los Pumas, Cruz Azul y América.

“Anoche no estuvo muy bien que digamos, pero ya no me puedo meter en eso porque en la casa, ya saben ustedes, hay de todas las preferencias, entonces hay que esperar; va a estar bien porque es un clásico Cruz Azul-América, pero hasta ahí, nada más’’.

¿A quién le va?, le reviró una reportera.

“Pues yo ya saben, no nos fue muy bien anoche (perdió Pumas 6-1 ante América), pero hasta ahí lo dejo; en cambio Jesús (su hijo menor) está contento, porque en la casa hay pluralidad, se respeta, no hay autoritarismo, cada quien piensa con libertad’’.

Y siguió hablando de equipos, pero en terreno político al explicar que aún no termina de integrar todo su equipo, “porque queremos ir despacio, que sea gente honesta la que ingrese a ocupar los cargos, esa es la condición fundamental’’.

“Ya ven que estos, no todos, no se puede generalizar, pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas’’.

“Me recuerda a la novela de Mario Puzo, de El Padrino; mandaba a sus hijos a estudiar a escuelas del extranjero, pero con todo respeto al personaje, que además es una extraordinaria novela, una película excepcional, de esa que se ven una y otra vez, de cómo funciona esas mafias y otras mafias que ya no puedo yo señalar, adjetivar’’.