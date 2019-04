AMLO urge aprobar reforma laboral para cumplir con el T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió que se apruebe la reforma laboral, para que no haya pretextos para que Estados Unidos dirima de la firma del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá.

Lo que se logró, lo que se pacto es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y Canadá, entonces no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto que no haya ninguna excusa, para utilizar con argumento o dirimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.

Esta semana, la congresista demócrata, Nancy Pelosi, amagó que el gobierno estadounidense no firmará el T-MEC con México, hasta que nuestro país apruebe la reforma laboral acorde a las condiciones del tratado trilateral.

López Obrador pidió que se respeten los acuerdos en los que ellos participaron durante la renegociación, mediante la representación de Jesús Seade, hoy subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Hemos dado a conocer nuestra opinión, de que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el Tratado. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país", ordenó durante la conferencia mañanera.

Apuró a que se apruebe en los próximos días, pues ya hicieron también el acuerdo con los sectores empresariales y obreros.

Ayer, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, confirmó que ya enviaron al Congreso de la Unión dicha reforma, la cual, dijo, "va muy bien".