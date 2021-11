AMLO viaja a NY para hablar de corrupción en la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador está por viajar este lunes a la ciudad de Nueva York, para aprovechar que México asumió la dirección del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, aprovechará para hablar ante ese organismo, sobre corrupción, mal que considera el mandatario, es el principal problema de la desigualdad a nivel mundial.

➡️ AMLO supervisa rehabilitación de la refinería de Salamanca

Previo a tomar su vuelo, el presidente dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional que su viaje será muy rápido y en él, solo tendrá tiempo de dormir este martes por la noche, comer y regresar a México.

"Hoy viajamos al mediodía a Nueva York, llegamos por la noche, descansamos, mañana estamos en Naciones Unidas, vamos a estar como dos o tres horas", dijo el presidente.

Política Juez aplaza para enero audiencia de Ricardo Anaya

Añadió que, en esta gira de trabajo, se encontrará con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y participará en la asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU y por otro lado, dará un mensaje grabado a los migrantes para agradecer su apoyo a México por las remesas que envían.

"Tengo una reunión con el secretario general de la ONU luego la participación en la asamblea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego una guardia de honor a monumentos adriáticos mexicanos, esculturas de México", dijo el presidente.

En tono de broma el mandatario recordó la frase del expresidente panista Vicente Fox al finado mandatario cubano, Fidel Castro: "comes y te vas", cuando lo invitó en 2002 a la Cumbre Extraordinaria de Las Américas, en la ciudad de Monterrey y dijo, respecto al mensaje a los migrantes: "Voy a enviar desde Naciones Unidas, un mensaje a los migrantes grabado, porque no voy a poder establecer comunicación con ellos y luego ya comemos y nos regresamos. Ahora sí que comes y te regresas. Regresamos al martes por la noche y el miércoles estamos aquí", puntualizó el mandatario.

Dentro de las actividades del presidente, programadas a su regreso a México, el próximo miércoles 10 de noviembre, además de realizar su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, planea viajar a Colima por la tarde, para presentar su Plan de Apoyo a ese estado.

También, perfila pernoctar en esa entidad, para dar, durante el jueves 11, su conferencia de prensa ahí mismo, donde adelantó que desarrollará su reunión de seguridad y posteriormente viajará por la tarde a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde donde se trasladará a Sonora, en un vuelo comercial para en Cananea un Plan Integral de desarrollo y bienestar, similar, dijo, al que se presentó para los pueblos Yaquis.

Finalmente, el viernes 12 de noviembre, se trasladará a la ciudad de Hermosillo y regresará al mediodía de ese viernes a la Capital. Subrayó que el sábado 13, es su cumpleaños número 68 y, de antemano, agradeció mucho a la gente sus gestos de afecto por su aniversario y, dijo que, el mejor regalo que puede tener es el de estar con su familia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para concluir, le pidió a sus amigos que no hace falta que lleven pasteles ni música a Palacio Nacional. “Me da pena, así como ven soy tímido”, dijo el presidente y agregó que tiene pensado, únicamente, realizar una comida familiar con su esposa e hijos.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️