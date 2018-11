AMLO visitará zonas afectadas por "Willa" en su primer semana como presidente

En la primera semana como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador visitará las comunidades de Nayarit afectadas por el huracán Willa, para supervisar las labores de reconstrucción y atención a los damnificados, así como el buen uso del Fondo de Desastres Naturales.

Mientras tanto, el futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, estará a cargo de las necesidades de los 150 mil damnificados, de acuerdo con información del estado, a fin de que se restablezcan los servicios, levantamiento de viviendas y rehabilitación de caminos y carreteras.

Yo hago el compromiso de ir la primera semana llegando a la Presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit en la zona afectada y voy a estar con ustedes, ya tiene la responsabilidad de representarnos Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano, propuesto, él es el encargado de atender todo lo relacionado con la reconstrucción que se tiene que llevar a cabo

Después del 1 de diciembre, fecha en la que el tabasqueño tomará protesta como representante del Ejecutivo Federal, emprenderá un viaje a Tuxpan, Acaponeta y Tempoala.

Acompañado de los legisladores federales de Nayarit, señaló que ya ha sido contactado por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien les solicitó ayuda para resolver la contingencia por el huracán Willa. López Obrador apuntó que en este momento no puede trasladarse al estado nayarita porque está afinando los detalles del Presupuesto de Egresos Federales 2019, en el que ya contemplan un monto económico para solventar las necesidades de los ciudadanos afectados.

Yo no puedo ir ahora porque estoy precisamente, atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo, no tiene mucho sentido ir, si no tenemos el presupuesto que se requiere para atender las necesidades de la gente. Ya está la aprobación del Fondo de Desastre, que es una parte que nos va a tocar a nosotros ejercer

Te puede interesar: Morena en el Senado propone reforma de Ley Agraria para atender ejidos y tierras

Apuntó que esta mañana se reunió con los diputados federales y senadores de Morena en Nayarit, para elaborar una ruta de apoyo al gobierno y municipios del estado, así como a las Fuerzas Armadas que participan en el Plan DN III E.

“Desde ahora ya debe de aplicarse ese fondo (Nacional de Desastres Naturales), pero yo voy a ir para reforzar esta acción y que no se olvide lo que está sucediendo, porque pasa el tiempo y se olvida a la gente, ya sabemos eso, nosotros nunca les vamos a olvidar”, concluyó.