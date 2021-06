AMLO vuelve a presumir victoria de Morena y aliados en comicios del 6 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir que la "alianza que apoya la transformación", es decir la coalición de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, tuvo un éxito rotundo en las casillas el pasado 6 de junio.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral concluyera este viernes los cómputos electorales, el mandatario recordó que Morena y sus aliados siguen siendo mayoría en la Cámara de Diputados.

Al mostrar una gráfica, indicó que Morena cuenta con un 39.4% de distribución en la Cámara; PT, 8%; Verde, 8.8% lo que suma un 53.2%. La oposición encabezada por PAN, PRI, PRD y MC suman un 43.8%.

El jefe del Ejecutivo apuntó que con la mayoría en la Cámara se garantiza el presupuesto federal para sus programas sociales y al mismo tiempo acusó que la oposición quería desaparecer estas ayudas.

"Para ellos, para estos conservadores, la política social es populismo, todo lo que va dirigido a los pobres, es paternalismo; ellos quisieran que el presupuesto como era antes se destinara a rescatar solo a los de arriba y desde luego a la corrupción, que continuaran las partidas de moches donde se le entregaba el presupuesto a cada diputado para que ellos lo repartieran y se quedaran con una mochada a cambio de eso los diputados aprobaban las reformas estructurales".

Captura de video

López Obrador también enfatizó que su movimiento tuvo éxito a nivel estatal pues logró obtener 11 de las 15 gubernaturas disputadas.

Los estados que se pintaron de guinda, color insignia de Morena, fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Solo el estado de San Luis Potosí ganado por la alianza PT-Verde, es afín al gobierno de López Obrador. En Chihuahua y Querétaro ratificaron sus bastiones panistas y Nuevo León pasa a Movimiento Ciudadano.

El mandatario dijo que hay que esperar porque hay impugnaciones que tendrá que resolver el Tribunal Electoral.





Señala a la prensa de México e internacional

Antes de presumir la victoria electoral, el presidente cargó contra la prensa nacional e internacional pues dijo que "todavía hay manipulación" porque afirman que Morena no obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Hay que seguir informando hasta que se aclare y no haya manipulación porque no solo en México hay pasquines, hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan, me refiero a los periódicos más famosos del mundo para no estar pensando que es solo en nuestro país. Es un problema mundial la falta de ética en los medios informativos, el no actuar con apego a la verdad".

