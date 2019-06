AMLO y Peña Nieto son dueños de Alito Moreno, dice Ivonne Ortega

En momentos previos del arranque de campaña de los aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco retó a quienes la señalan de estar “contratada” para fomentar la división interna de este instituto político a que le demuestren quién o quiénes están detrás de ella.

En entrevista con El Sol de Mexico, Ortega Pacheco indicó que cuando se habla de reptiles dentro del PRI, se tiene que decir el nombre de esos que se resisten al cambio. “Yo creo que vale la pena decir quiénes serán esos reptiles, porque decir que hay reptiles... pues le deberían de poner nombre a esos reptiles; yo, por lo menos, no me siento culebra”, sentenció.

La política yucateca manifestó que es indispensable que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI investigue de dónde han salido los recursos para el “acarreo”, además de que “estamos trabajando para que esta condición de `cargada ´ y este exceso de fuerza para lastimar y obligar a los militantes para que no se expresen”.

“El Gobierno regresó a los 70 y el partido regresó a los 70 y no podemos permitir que este abuso de la línea o la cargada se lleve a cabo. La única manera de poderlo contener es participando y dándole oportunidad a la gente que se manifieste”, expresó la exgobernadora de Yucatán.

Al ser cuestionada sobre quién o quiénes le hubiesen contratado para dividir al Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega Pacheco mencionó que no sabe “quién pudiera contratarme y lo que menos quiero es precisamente, no sólo no dividir al partido, sino que no se entregue a Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”.

“Lo he señalado y lo voy a señalar con claridad: Alejandro Moreno Cárdenas es el candidato de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los dueños de su candidatura”, aseguró.

Foto: Adrián Vázquez

“El gobierno actual y el gobierno anterior en lo oscurito se han puesto de acuerdo en esta candidatura que tratan de imponer a la militancia, militancia que está sufriendo los embates del gobierno actual”, respondió.

Además, hizo mención a que aguanta todas y cada una de las embestidas, porque “la única forma de darle la batalla es dándole voz a la militancia y no le damos la voz a la militancia le vamos a entregar el partido y vamos a ser un partido satélite de Morena”.

“Sería bueno que pudiera señalar quién. Así como yo digo con claridad que Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, los dueños de su candidatura, quieren entregar al PRI para que sea satélite”, aseveró.

“Pero pues digan quiénes me contrataron o quién me está pagando. Ojalá me hicieran el favor para que, por lo menos, contribuyan a algo a los gastos que se hacen en la campaña”, enfatizó.

Por último, Ortega Pacheco lamentó que no participe en la contienda el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, ya que la Comisión Nacional de Procesos Interno del Revolucionario Institucional le negó la posibilidad de estar en la batalla por la dirigencia del partido por falta de apoyo interno.