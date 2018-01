Amparo es para acceder a expediente, dice Beltrones ante supuesto peculado en Chihuahua

Con información de Rafael Ramírez y Ricardo Holguín / El Heraldo de Chihuahua

Ante las investigaciones de desvio de recursos del estado de Chihuahua que podrían llegar al ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el Gobernador del Estado, Javier Corral, dio a conocer que Beltrones ya solicitó un amparo contra la acción de la Fiscalía General del Estado, luego de la detención de su secretario general adjunto, Alejando Gutiérrez.

Javier Corral dijo que el Gobierno de Chihuahua fue notificado el pasado viernes sobre la acción de amparo que tramitó Manlio Fabio en tres vías, para no ser citado en la investigación, orden de aprehensión y el derecho a acceso al expediente, por lo cual no puede ser “tocado” por la Fiscalía General del Estado, durante dicho proceso.

Tras esta declaración Beltrones expuso que su decisión de solicitar un amparo se debe a que las autoridades de Chihuahua no le otorgan certeza jurídica en las indagatorias por lo que busca acceder al expediente y enterarse de los hechos que se le investigan.

En el comunicado, el ex líder del PRI, apuntó que el gobierno de Chihuahua pretende “involucrar a mi persona en hechos que me resultan ajenos y que, por tanto, desconozco”, ya asegura que no tiene noticia alguna, más que las que he leído en algunos medios de Comunicación de lo que se le acusa.

Beltrones aseguró que las acusaciones que lo señalan son “ficción para denostar” en época electoral, y advirtió que no puede permitir que las autoridades del Estado de Chihuahua “cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política.

“Quienes me conocen, saben que siempre he sido responsable de mis actos. Por ello, no permitiré que se me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones.

Ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del Estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia, es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados”, indicó el priista.