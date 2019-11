Amurallados, diputados arrancan sesión maratónica del PEF 2020

Al filo de las 14:00 horas de este jueves, los integrantes de la Comisión de Presupuesto desde el centro de Convenciones “Expo Santa Fe”, comenzaron con su sesión para dictaminar el documento. Enseguida lo distribuyeron y su presidente, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a un receso para que los legisladores lo analizaran.

Dentro del pre dictamen destaca la designación de importantes recursos que se destinan el rescate del sector energético, “a fin de revertir el deterioro de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con incrementos reales de 8.8 por ciento y 1.4 por ciento respectivamente”.

Destacan los recursos destinados a la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, con 41 mil millones de pesos (mdp), “con el propósito de incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y satisfacer las necesidades del mercado mexicano”, señala el documento.

Así también, la integración del sistema metropolitano aeroportuario, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Interurbano México-Toluca, la construcción del Tren Maya, al cual le otorgaran 2 mil 500 mdp y la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac–Observatorio.

Al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía se le destinarán 9 mil 300 mdp; en cuanto a programas sociales, destaca el programa de apoyo a adultos mayores que se le destinará la cantidad de 130 mil mdp; al programa Sembrando Vida 28 mil 500 mdp y al de Jóvenes Construyendo el Futuro 25 mil 314 mdp.

¡Diputados amurallados! Con muros metálicos de 3 metros de altura y rodeados de un fuerte dispositivo policial, los legisladores federales con mayoría de Morena, tienen previsto avalar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año en el centro de convenciones Expo Santa Fe.

La ruta para aprobar el proyecto, de acuerdo a los legisladores, inicia a las 14:00 horas, cuando la Comisión de Presupuesto que encabeza el diputado Alfonso Ramírez Cuellar sesione y distribuya el documento -que hasta el momento se desconoce-; posteriormente, harán un receso de dos horas para que cada legislador analice el documento y retornarán para que en aproximadamente 4 horas quede discutido y aprobado. Entre las 18 y las 20:00 horas pasará a la Mesa Directiva para que el Pleno inicie la discusión del PEF en una sesión que calculan se prolongue por más de 10 horas.

Respecto al documento, el diputado Ramírez Cuellar expuso que todavía “se le están haciendo ajustes” e hizo votos para que vayan unidas las bancadas para aprobar el presupuesto y no se presenten demasiadas reservas. Aunque de entrada, tan solo el grupo parlamentario del PRD adelantó que presentará 90 reservas.

Por su parte, el líder de los legisladores lopezobradoristas, Mario Delgado celebró que a la sesión en la sede alterna en Santa Fe hayan acudido todas las bancadas e hizo mofa que no asistiera el grupo parlamentario del PAN, del que dijo que “del PAN no la vamos a extrañar, no vienen porque no va a haber moches. Entonces están un poco decepcionados, pero no va a haber moches. Lo demás, pues es una buena noticia para el país, va a haber una inversión histórica en los programas del Bienestar”, indicó.

Destacó que los 6 .1 billones de pesos del presupuesto “es una cantidad impresionante”; aunque también indicó que habrá un recorte total de 17 mil millones de pesos: “Es el monto total de reasignaciones entre recortes a algunos programas y aumento de otros.

Respecto a la extensión de la sesión, subrayó “vamos a una sesión larga, complicada, la principal desventaja de estar en una sede alterna es que no tenemos nuestro tablero, que las votaciones se toman en 5 minutos. Aquí va a ser nominal, de viva voz, y cada votación va a durar por lo menos hora y media, entonces vamos a una sesión larga”, indicó

Por otra, parte sostuvo minimizó las medidas de seguridad implementadas en la sede alterna de Santa Fe, y aseguró que “en la Cuarta Transformación, el presupuesto ya no es botín político de nadie. Aquí la prioridad es, como lo ha dicho el Presidente de la República, primero los pobres; la política social: la inversión para el rescate del sector energético, la inversión para la Guardia Nacional y todos los temas de seguridad”, enfatizó.

Sin embargo el diputado perredista Antonio Ortega consideró que el blindaje en el que se encuentran los legisladores no es otra cosa más que “la falta de oficio y sensatez para atender y dialogar a la gente”, mientras que recordó que siempre hubo margen de negociación con las organizaciones sociales inconformes y no lo hizo.

Expuso además que el despliegue de seguridad “es penoso y exhibe la torpeza del presidente Andrés Manuel López Obrador y su bloque legislativo en la Cámara de Diputados”, concluyó.