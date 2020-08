No llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie: AMLO sobre caso Guevara

Ante los señalamientos de corrupción por parte de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un tema que lo está analizando y determinará la sanción correspondiente la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Dijo que están próximas las elecciones y se hacen acusaciones, por lo que “no puede haber linchamientos, por lo que las autoridades deben determinar los hechos, ya que no habrá impunidad”.

“Nada de que son mis amigos, familiares, socios, yo no llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie”, declaró.

En conferencia de prensa desde Cajeme, Sonora, López Obrador comentó que no se deben adelantar vísperas y no politizar los temas, ya que no pueden ser como antes.

“A mí me desaforaron de manera injusta, me querían meter a la cárcel, yo no voy actuar de la misma forma, pero si hay delito y la autoridad, así lo decide debe castigarse”.

Afirmó que no se va a proteger a Ana Gabriela Guevara, pero sí pidió “no linchar políticamente a nadie”, ya que esta próxima “la politiquería en las elecciones y empiezan a atacarse unos con otros”.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), está acusada por el presunto desvío de más de 50 millones de pesos.

También se le acusa de favorecer a algunos atletas, entrenadores y empresas intermediarias, mismos que han manipulado, disfrazado y triangulado los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).









