Ana Lilia Rivera niega recibir línea de Presidencia

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, negó que reciba línea de Presidencia ya que afirmó que sus votos son en apego a la ley.

“Sólo recibo la línea de la ley que estoy obligada a respetar”, dijo la legisladora morenista cuestionada sobre el audio donde una voz, presuntamente del coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, llama a sus compañeros a trabar las designaciones de magistrados electorales y comisionados del Inai.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El audio se hizo público luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Senado designar a los tres comisionados del Inai que faltan, dos de ellos vacantes desde abril del año pasado.

Política SCJN ordena al Senado nombrar comisionados faltantes del INAI

Rivera comentó que analiza enviar un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir la resolución pronta y prioritaria de diversos asuntos que ha acumulado en años.

Tales como, la constitucionalidad o no de la Ley de Austeridad Republicana o que los grandes empresarios como Ricardo Salinas Pliego paguen o no los impuestos que deben, porque no es justo que se haga un escarnio del Poder Legislativo por la falta de nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Refirió que el Poder Legislativo y el Poder Judicial “tenemos asuntos que no hemos podido resolver y que no solamente es el caso del Senado, porque a veces pareciera que solo el asunto del INAI es el tema que nosotros tenemos aquí pendiente y que quien nos requiere el cumplimiento no mira como dice el dicho: debe de mirar la paja en el ojo ajeno y nos ver la viga que tiene atravesada”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En el Poder Judicial hay resoluciones que están esperando nada más que declaren la constitucionalidad o no de la Ley de Austeridad Republicana, ¿por qué han esperado tantos años para resolver?”.