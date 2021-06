Analizan construcción de parque solar en Sonora, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reunión que sostuvo con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, acordaron la construcción de un parque de generación de energía solar en la entidad.

“Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red, esto en coordinación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, rio a conocer el mandatario.

Durante la conferencia matutina, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador consideró que su administración ayudará con el financiamiento a través de instituciones como Nacional Financiera (Nafin), la Banca de Desarrollo o el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

"Sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y ayudaríamos con el financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la banca de desarrollo o Banobras. De eso hablamos", indicó.

Explicó que se Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el país y el mundo, es de los sitios especiales para lograrlo, entonces se va a explorar la posibilidad.

"Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias, o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto, ese es el propósito; o sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores", indicó.

El presidente informó que se reunirá la próxima semana con los gobernadores de Chihuahua, Jalisco y con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Destacó que tiene asuntos de urgencia que tratar con ellos. Además, dijo que tendrá reuniones con los gobernadores electos.

"Estoy programando atender a todos los gobernadores electos y a los gobernadores en general, para ayudar en todo lo que podamos, seguir trabajando de manera coordinada.

"Voy a estarlos recibiendo en estos días a todos los gobernadores, nos estamos reuniendo, los que van a salir y los que entran, y los que están y van a permanecer más tiempo. Tengo ya la agenda apartada con ese propósito.

"Pero muy bien, muy bien con Alfonso Durazo. Yo creo que vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno de Sonora", aseveró el mandatario.