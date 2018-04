Anaya asegura que AMLO “está como la Chimoltrufia” en tema del NAICM

Durante su conferencia matutina el candidato presidencial Ricardo Anaya Anaya Cortés criticó las contradicciones del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) Andrés Manuel López Obrador, respecto a su posicionamiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad e México (NAICM).

“Francamente creo que López Obrador está como la Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, un día está a favor del Aeropuerto, otro día dice que lo convenzan. Es un hombre absolutamente lleno de contradicciones”, dijo el candidato de la Coalición Por México al Frente.

Política 'Disparate', cancelar el NAIM: Ricardo Anaya

Durante esta conferencia, en la Ciudad de Mexico, Anaya presentó su propuesta de Gobierno de Coalición, en donde dijo que de llegar a ser presidente buscará que su régimen ponga al centro de las decisiones a los ciudadanos y en donde el Congreso de la Unión sea un contrapeso del presidente, mientras que volvió a criticar a su par, López Obrador, pues dijo que quiere lo contrario, volver a un presidencialismo autoritario.

“No olvidemos que Andrés Manuel López Obrador, quiere lo contrario. Quiere regresar al sistema en el que el presidente lo decida todo por encima, inclusive, de las instituciones. Acuérdense que así gobernó a base de bandos en la Ciudad de México, y así es como quiere gobernar a nivel nacional”.

Anaya sostuvo que, ahí están sus propuestas, “por ejemplo, nombrar directamente al Fiscal General, es una propuesta muy delicada, la pueden ustedes revisar en la página 74 de su Proyecto de Nación, él lo está proponiendo, en esos términos, designar directamente al Fiscal General, perdonar delincuentes, perdonar políticos corruptos”, criticó.

Dijo que ese tipo de planteamientos “nos remiten a una época autoritaria, en la que el presidente concentraba todo el poder, desconociendo inclusive la ley y las instituciones”, y por el contrario, su propuesta busca “un régimen de pesos y contrapesos en el que el presiente sí se somete a la ley al Congreso y a la sociedad”, aseguró.

En cuanto al reto que lanzó el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña para debatir contra Anaya y Andrés Manuel López Obrador sobre su situación inmobiliaria y patrimonial, Anaya respondió que no quiere ofender a este candidato, “pero lo debo decir con transparencia, el debate será fundamentalmente con Andrés Manuel López Obrador, no le veo mucho caso debatir con quien va en tercer lugar y con quien francamente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar” reiteró.