Anaya califica de "locura" actuación de PGR en caso César Duarte

Como una “verdadera locura” calificó el candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, la actuación del gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) al desistirse de las acusaciones contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, así como las denuncias hechas por el ex titular de la Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, al acusar que fue sobornado de parte de la Secretaría de Gobernación.

El candidato de la coalición Por México al Frente, tras participar en un foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado A.C. (AMEXCAP), consideró que “el mundo está al revés”, debido a que la PGR exonera por delitos federales a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, mientras que persigue a candidatos de oposición.

“Sí están muy buenos (la PGR) para estar atacando, hostigando, calumniando a los opositores, en este caso a mí, como candidato presidencial de un partido político distinto, simplemente porque soy crítico del régimen”, declaró.

Subrayó que es una locura lo que hace la PGR, "perdona a César Duarte y se dedica a atacar a los opositores políticos", dijo.

Por otra parte, consideró "gravísimo" la presunta extorsión que denunció Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, al momento en que le pudieron haber ofrecido dinero para que dejara de investigar presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Asimismo, dijo que el gobierno debe estar atento ante la advertencia de la Secretaría de Marina por la infiltración del crimen organizado en el Proceso Electoral.

En cuanto a la seguridad de los candidatos en estas elecciones, dijo que la prioridad de las autoridades debe ser en principio la gente en lugar de andar pensando en la seguridad de los candidatos.

“Me parece que el acento no está en cómo cuidamos a los candidatos, sino cómo cuidamos a la gente, a los ciudadanos, y por el otro lado me parece fundamental garantizar que el crimen organizado no intervenga en los procesos electorales. Nosotros queremos que haya una jornada electoral que sea absolutamente pacífica y en la que las personas puedan ejercer su voto con absoluta libertad”, concluyó.