Anaya, Meade y AMLO piden unidad ante Guardia Nacional en la frontera

Con información de Gabriela Jiménez y Rafael Ramírez, enviados

Los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador han coincidido en que es momento de unidad ante la decisión de Donald Trump de enviar a la guardia nacional de Estados Unidos a la frontera con México.

A través de mensajes por separado, el discurso de los tres candidatos llama a la unidad nacional y rechazan la decisión del envío de las tropas estadounidenses.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), reiteró al presidente de Estados Unidos que no apostará por una mala vecindad.

En los próximos días, encabezará una campaña contra la militarización de la frontera y la construcción del muro, anunció durante su último evento del día en Piedras Negras, Coahuila.

"Necesitamos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad", reviró durante su último evento en Piedras Negras.

"No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera. No aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, vamos a hacer labor de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón", se pronunció.

José Antonio Meade hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que todos se unan en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación.

"Hago un llamado a todas las fuerzas políticas para externar de manera unánime nuestra más firme condena a este tipo de agresiones que en nada abonan a la buena vecindad y a la solución de la agenda de retos bilaterales", expresa.

Y agrega: "el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza por parte del gobierno de Estados Unidos es una acción que no tiene razón de ser entre socios y amigos".

Finalmente Ricardo Anaya envió un mensaje en video mediante sus cuentas de redes sociales para que nuestro país “responda de manera firme” ante la orden del presidente norteamericano Donald Trump de movilizar a su Guardia Nacional a la frontera con Mexico.

El político queretano dijo que “este desafío requiere que el Estado tome cartas en el asunto para defenderse y a los mexicanos en Estados Unidos”.

Anaya solicitó que se analicen todos los aspectos de la relación entre ambos países pero tomando siempre en cuenta el beneficio entre Mexico y Estados Unidos a fin de presionar que este país reconsidere su amenaza.