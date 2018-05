Anaya ofrece un México en paz con empleo, educación y seguridad

México- El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, ofrece un México en paz con empleo, acceso a educación y seguridad.

No tiene paz quien no tiene un empleo; no tiene paz el joven que no sabe si sus papás le van a poder pagar la universidad; no tiene paz quien sale a la calle con miedo de que lo asalten. Los mexicanos exigimos un país en paz. ¡El Frente va fuerte por un México en paz! pic.twitter.com/O4cRB4Y1BJ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 25 de mayo de 2018

El abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano visitará este viernes Nayarit, donde dará a conocer sus propuestas de cara a la contienda electoral del 1 de julio.

Al continuar con su campaña electoral, Anaya Cortés se reunirá a las 18:00 horas con simpatizantes en la Concha Acústica del Parque La Loma, ubicado en calle Puebla número 239, colonia Centro, en Tepic.

La víspera, el aspirante presidencial se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, en la capital del país, y con simpatizantes del municipio de Atizapán, en el Estado de México.



